Rahvusraamatukogu kolib, kunstikogu suured maalid viiakse remondi ajaks Tallinna ühisgümnaasiumisse

Legendaarse arhitekti Raine Karbi üks suurteoseid, Tõnismäel asuv Eesti rahvusraamatukogu (RaRa) hoone rekonstrueeritakse lähiaastatel põhjalikult. Ehitis on küll stiilne, kuid sellel on amortiseerunud nii elektri-, vee- ja küttesüsteem kui ka muud tehnosüsteemid. Ka katuse kandekonstruktsioonid on kahjustunud. Probleeme on muidki, näiteks on hoones ebavajalikult palju büroo- ja suletud ruume, mis ei vasta enam tänapäevastele vajadustele.

Maja nüüdisajastada on mõistagi kallis, eelarveks on planeeritud 53 miljonit eurot ja tööd peaksid lõppema 2026. aastaks. Aprillis toetas valitsus eelarvestrateegias hoone rekonstrueerimise rahastamist juba järgmise aasta algusest.

Rekonstrueerimisprojektile tehakse praegu ekspertiisi (projekteerija on Sirkel & Mall OÜ).