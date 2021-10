Facebook rebib meie ühiskonnad puruks

Facebook muutis oma uudistevoo algoritmi viisil, et see seaks esikohale vajaduse kaasata võimalikult palju kasutajaid. „Üks selle tagajärgi on, et Facebook valib praegu sisu, mis tekitab kaasatust, reaktsiooni,” rääkis Haugen. „Samal ajal näitab nende endi uuring, et kui sisu õhutab viha, lõhestab, polariseerib, siis on ju vihaga inimesi märksa kergem üles kütta kui teiste emotsioonidega. Facebook on aru saanud, et kui nad muudavad algoritme ohutumaks, kulutavad inimesed nende veebisaidil vähem aega, klõpsavad vähem reklaamidel ja nemad teenivad seega vähem raha.”

Haugeni sõnul võtsid Facebookiga ühendust ka Euroopa parteid, kes kurtsid, et algoritmi muudatus sunnib neid kasutajate tähelepanu võitmiseks esitama äärmuslikumaid seisukohti. Lokulööja kirjelduse järgi olevat Euroopa poliitikud öelnud: „Te sunnite meid võtma seisukohti, mis meile ei meeldi, mille puhul me teame, kui kahjulikud need ühiskonnale on. Aga me teame ka, et kui me neid seisukohti ei võta, ei pääse me sotsiaalmeedias püünele.”