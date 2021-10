INTERVJUU | Kultuslavastaja Alvis Hermanis: Gorbatšov oli liivatera, mis peatas hiigelmehhanismi

Eesti Päevalehele andis Riia Uue Teatri kunstiline juht Alvis Hermanis intervjuu telefoni teel Sitsiilia puhkusereisilt.

Tallinnas Kuldse Maski festivalil näidatakse teie kõmulist lavastust „Gorbatšov”. Mille poolest see eriline on?

Ma pole iial nii kaua ühe lavastusega proove teinud. Alustasime selle lavale toomist eelmisel kevadel. Et ma ei saanud Moskvasse sõita, tegime kolm kuud iga päev Zoomis proove, saime kõike väga üksikasjalikult arutada. Suve lõpus sõitsid näitlejad, keda on selles lavastuses ainult kaks – Jevgeni Mironov ja Tšulpan Hamatova – Riiga. Harjutasime minu juures kodus. Siis naasid nad Moskvasse ja lavastuse lõppstaadiumis tegime proove saali üles pandud kuue kaamera kaudu, sest mind Moskvasse ei lastud.

Miks Gorbatšov teie huvi paelus?

Kõigepealt – kolmas inimene, kes peale vanemate on minu saatust mõjutanud, ongi Mihhail Gorbatšov. Olen kindel, et peale minu mõjutas ta veel paarisaja miljoni inimese saatust. Mida rohkem ma seda teemat uurisin – kogusin lavastuse jaoks kaks-kolm aastat materjali –, seda enam veendusin, et kui Gorbatšovi poleks olnud, elaksime seniajani Nõukogude Liidus.