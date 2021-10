Rainer Küngas: nullemissiooniga transpordile ei ole tuleviku Eestis alternatiive

Kliima soojenemise negatiivne mõju muutub aasta-aastalt ilmsemaks ja viimase IPCC raporti valguses ei kahtle vist enam keegi, et soojenemise põhjust peame otsima oma fossiilkütuste põletamisele rajatud eluviisist. On üha selgem, et samamoodi jätkata ei saa. Sellest tõdemusest kannustatuna avaldas Euroopa Komisjon paar kuud tagasi „Eesmärk 55” („Fit for 55”) kliimaseadustiku paketi. Lühidalt on paketi eesmärk suurendada oluliselt Euroopa kliimaambitsiooni, täpsemalt vähendada õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka 1990. aastaga võrreldes 55% võrra ja seda juba 2030. aastaks.

Võib ju hõisata: „Meil on üheksa aastat aega! Selle ajaga jõuab palju tuule- ja päikeseparke püsti panna. Senikaua võime rahulikult samamoodi edasi elada.” Tegelikult on aga ajakava vägagi tihe ja hõiskamise asemel tuleb meil kiiremas korras käised üles käärida ja tegutsema hakata.