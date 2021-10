Erik Moora: globaalne Kersti

Presidentide suur ülesanne on sõnastada meie koht Euroopas ja maailmas. Anda sellele, mida me teeme, mida arvame ja kes me oleme, suurem, üllam tähendus. Leida ja sõnastada meile globaalne roll.

Kes me oleme – selles oli ületamatu Lennart Meri. Õigeim mees õigel ajal õigel kohal. Oleme olnud lääne osa, me kuulume läände, lääs on meid alati vajanud, meil on, mida läänele anda. Nii võiks võtta kokku loo, mida kehastas tema.

Mida me teeme ja miks – sellele rahvusvaheliselt tähenduse andmises oli Kersti Kaljulaid presidendina suurepärane. Ilmselt parim neist, kes meil on olnud.