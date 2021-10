Nii näiteks on Venemaal loodud regionaalsed juhtimiskeskused (Центр управления регионом (ЦУР)), mis monitoorivad peamisi sotsiaalvõrgustikke märksõnade põhjal, tuvastamaks võimalikke probleeme ning suunavad need siis vastavale ametkonnale ja/või kohalikule omavalitsusele lahendamiseks. Ametlikus keeles, need sisestatakse süsteemi "Инцидент Менеджмент" (eks ole ju ilus venekeelne ja patriootiline sõnapaar).