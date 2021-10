ERISAADE | Inimõiguste seadustundja: riigi toimimine tuleb muuta eraelu kaitseks kunstlikult ebamugavaks

Sel nädalal oli kõigil meelel ka Facebook - mitte üksnes oma kuuetunnise katkestuse pärast, vaid USA senati ees andis tunnistusi ka lokulööja Frances Haugen, kes hoiatas sotsiaalmeedia kahjuliku mõju eest ühiskondadele. Vähi tõstab esile, et ega me nende platvormide puhul pole suutelised isegi kontrollima, kas see, kuidas nad meie andmeid töötlevad, on üldse õiguspärane.