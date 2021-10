POLIITKOLUMNIST | Yana Toom: mitte Helmest, vaid Putinist sõltub, mis juhtub gaasihindadega. Aga meie üksnes ärritame

Ma ei tea, võib-olla keegi arvab tõepoolest, et EKRE võimul olemine muudab maagiliselt bensiinihinda. Igal juhul see erakond ise arvab, et keegi arvab. On tõenäoline, et kui pikka aega uskuda vandenõuteooriaid, siis jõuab vältimatult varem või hiljem mõtteni, et maailm keerleb sinu ümber. Et sinu soovil võtavad OPEC-i maad valvelseisaku ja hakkavad tootma rohkem naftat ja Venemaa kingib sulle nii palju gaasi, kui sa vaid tahad, ja ka Brüssel tantsib sinu pilli järgi.

Paraku on kuuldused Helme perekonna mõjust maailmapoliitikale ja -majandusele liialdatud.