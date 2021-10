Andrus Valma: millal said eestlased nii rikkaks, et ummikud meenutavad autonäitust?

Eestlane on autousku, sest auto näitab eestlase staatust ning põhiline on, et see oleks naabri omast parem.

Anrus Valma Mobire Eesti AS nõukogu esimees 13