Selles pole iseenesest midagi uut, kui nüüd maksab rahvuslik lõhestumine elu.

Eesti on koroonanäitajate poolest Euroopa kehvema kolme hulgas. Riigi keskmine vakstineeritus on 58% ümber, samal ajal kui riikides, mis on kõik piirangud kaotanud või kaotamas, on see 90% kandis. Seis erinevates omavalitsustes on väga erinev - Hiiumaal ja Tartu maakonnas ligineb hõlmatus 80%-le, samal ajal Ida-Virumaal napilt üle 50%.

Mida räägivad meile aga Tallinna numbrid linnaosade kaupa?