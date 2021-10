Ehitada uut ehitamise pärast on lihtsalt ressursi raiskamine. Planeerida ja eriti ehitada, ka asfalti või värvi tänavale valada on mõtet vaid siis, kui suudame lisatavaga inimeste elukvaliteeti parandada. See, et linn looks heaolu, oleks pehme ja seeläbi muutustele vastupidav - säilenõtke eeldab teatud eeltingimusi. Šoti arhitekt David Sim võtab kokku üheksa tingimust elamisväärseks linnaliseks tiheduseks. Neid saab rakendada ka Tallinna arendamisel.