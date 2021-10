JUHTKIRI | Jõudu tööle, president Alar Karis

Praegu on Eesti ühiskond seisundis, kus ühendamiskatsed on üldiselt kiiduväärsed. Loodetavasti saadab Karist selles edu ja vähemalt mõned lõhed õnnestub tal koomale tõmmata. Kersti Kaljulaid tõi 2017. aastal käibele toreda väljendi „õmblusteta ühiskond”, ent ei saa öelda, et Eesti inimeste koostöötahe järgmistel aastatel märkimisväärselt tugevnenud oleks. Koroonakriis on ühiskonnas tekitanud hoopis uusi laiu lõhesid. Nii et Karisel ei tohiks olla keeruline leida oma ametiaja suurt eesmärki – ühiskonna rahustamine ja ühendamine.

Tänavuse aasta alguses, kui Karis veel ütles, et ta ei sobi presidendiks, rääkis ta intervjuus Tartu Postimehele: „Mida vanemaks saan, seda rohkem mõtlen sellele, kas on mõtet minna sõtta, kas see muudab maailma või tekitab lihtsalt vaenlasi ja tulemus ei vii lõpuks sinna, kuhu tahtsin.”

Kõlab elukogenult, ent see juhtimistarkus võib hõlpsasti sumbuda ka lihtsalt mugavuseks ja laiskuseks. Soovime Karisele, et talle mõneti vastu tema tahtmist kätte tulnud presidendiamet oleks siiski niivõrd motiveeriv, et mugavuspresidenti temast ei saa. Et ta õpiks eelmiste presidentide vigadest ja leiaks juba ametiaja alguses oma tee. Et ta ehitaks üles oma autoriteedi ega kõhkleks sõna sekka ütlemast, kui riigi või poliitika olukord seda nõuab.