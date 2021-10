Riina Solman: elatisraha seaduseelnõul on ükskõik laste huvidest

Reformierakonna eelnõu vaatab täiesti mööda sellest, et omavahelisi tülisid tuleb lahendada kohtu kaudu, mis nõuab eelkõige last kasvatavalt üksikvanemalt võlgu jäetud elatisraha kättesaamiseks palju vaeva ja ressurssi. Kehtiva süsteemi järgi on üksikvanemal vaid lootus, et elatisraha tulevikus kätte saada. Selle lootusega on igapäevases elus vähe teha, sest lapsel pidevalt vaja süüa, riideid ning võimalust tegeleda oma huvialadega.