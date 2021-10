Eelmisel nädalal tehti Eestis 13 000 vaktsiinisüsti. Olematu arv, mil külmlaos seisab üle 200 000 vaktsiini.

Kuidas numbrit 13 000 mõista ja tõlkida? Sellele on mitu nukrat tähendust:

- Viimati vaktsineeriti Eestis nädalas sama vähe inimesi tänavu talvel;

- Emotsionaalselt peaks 13 000 numbrina mõjuma kui keegi oleks 3 promilliga olnud roolis või laps oleks koolist naasnud 10 mitterahuldava hindega – just sellised tunded peaks meid seda numbrit vaadates valitsema. Valitsuses aga ei näi see number kedagi morjendavat.