Skandaalid ja murdepunktid. Savisaare trikkidest manöövrini, mis keelustanuks valimisliidud

Teisipäevahommik Mustamäel. Inimesed ootavad peatuses bussi, et tööle minna. Ühtäkki peatub auto ja väljub mees rohelises. Ta kõnnib otsustava sammuga ootekoja juurde. „Tere, palun, siin on teile šokolaad. Ilusat päeva!” ütleb ta. Peagi on ta autos tagasi ja läinud. Hõõru või silmi – tegu oli Jüri Ratasega. Nõnda toimub vahetu suhtlus valijatega praegu. Lisaks muidugi parteide telgid üle linna. Ainuvõimu nautiva Keskerakonna lindilõikamishooaeg kerib täistuuridel. Vastased süüdistavad neid korruptsioonis nagu ikka.

Varasemate kohalike valimistega võrreldes on pilt üsna hall ja märkimisväärseid skandaalseid algatusi pole olnud. LP vestles erakondade kampaaniatega seotud inimestega, kes nentisid, et liigsed äärmused ei pruugi enam mõjuda ja tuleb ka rahakotti vaadata. Ainuüksi välireklaamidel on krõbe hinnasilt.

Uuendusena on tänavu lubatud valimisagitatsioon valimispäeval. Politseis registreeriti ohtralt avalikke koosolekuid, üldjuhul ikka jaoskondade lähedusse. Peale pealinna ka Tartusse ja Narva, näiteks Katri Raigi valimisliit teeb piirilinnas koguni seitse üritust.

Poliitsõduritele ja valijatele taustainfoks: ilmateenistus prognoosib laupäevaks-pühapäevaks vihmahooge üle Eesti ja riigi põhjaosas sekka isegi pisut lörtsi.

Lähemalt KOV-valimiste ajaloo värvikatest seikadest.