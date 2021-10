Palgapäev on oodatud sündmus, mis ühendab inimesi. Me tahame paremat heaolu, kergemat elu ja head enesetunnet, et meie töö on midagi väärt. Ettevõtja peab olema huvitatud sellest, et tema töötajad oleksid motiveeritud, kuid ka tundma, et riiklik maksukorraldus ja võõrtööjõupoliitika on paigas.

Rahast ja palgast rääkida on ebamugav, kuid hädavajalik. Rain Lõhmusel on õigus, kui ta ütleb, et raha on nagu suhkur sipelgatele – puistad, kuhu tahad, ja nad tulevad.