Teadlased: läbipõdenute COVID-i tõend peaks kehtima vähemalt 12 kuud

Enamasti toimub koroonaviirusega nakatumine ülemistes hingamisteedes – nina ja kurgu limaskestal. Haigussümptomid on kerged või täiesti märkamatud. Harvadel juhtudel jõuab nakkus ka kopsude alaossa ja siis kulgeb haigus oluliselt raskemalt.

Enamasti ei teata, et ülemistes hingamisteedes asub võimas immuunsüsteemi osa – nn limaskestaga seotud immuunsüsteem. mRNA vaktsiin tekitab tugeva kaitse kehasiseselt, kuid selle mõju limaskestaga seotud immuunsüsteemi aktiveerijana on piiratud. Karjaimmuunsuse saavutamiseks tuleks vaktsiinidega aktiveerida just see immuunsüsteemi osa ja ideaalis peaks COVID-19 vaktsiini manustama nina või suu kaudu näiteks tilkadena. Kahjuks meil selliseid vaktsiine veel pole, kuid neid töötatakse välja. Senikaua saame kasutada mRNA vaktsiine, mis küll karjaimmuunsust kaasa ei too, aga on ennast tõestanud raskelt kulgeva haiguse ärahoidjana.