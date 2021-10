Britney Spearsi 13 aastat meeleheidet, ängi ja orjust: 21 sajandi kuulsaim vang

21. juulil teeb Britney Spears kohtunikule 23 minutiga kokkuvõtte oma viimasest 13 aastast, kui ta on olnud oma isa Jamie Spearsi eestkoste all. Tema jutt šokeerib maailma. 39-aastane popstaar, kes on müünud 150 miljonit albumit, räägib Zoomi vahendusel sedavõrd kiirustades, et kohtunik palub tal hoogu maha võtta. Britney jätkab veidi rahulikumas tempos, kuid teda kuulates tekib tunne, et tal on hirm. Hirm, et talt võetakse telefon käest. Seda on varem korduvalt tehtud. Kuid sel korral saab ta oma elust ülevaate anda.

„Ma ei suuda magada, ma nutan iga päev ja mul on depressioon. Tahan ainult seda, et mu raha kuuluks mulle, et see lõppeks ja et kallim võiks mind oma autos sõidutada. Olen aastaid soovinud saada last, kuid minu isa määrab kõik ja mul pole võimalik emaks saada ega abielluda. Tahan oma elu tagasi,” sõnab Britney Spears veebivestluses kohtunikule.