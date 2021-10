TAGATOA KESKINTRIIG | Tanel Kiik lastakse pärast valimisi töölt lahti. Või teda hoopis edutatakse?

Eelkõige ripub juuksekarva otsas tervise- ja tööminister Tanel Kiige saatus. Kõigile on selge, et Kiige praegusele kohale jäämine on äärmiselt suure küsimärgi all.

Riiklik vaktsineerimisprogramm toppab täiega. Samal ajal suureneb jõudsalt koroonasse nakatumine, haigusega kimpus patsiendid ummistavad haiglapalateid ja raviasutused piiravad plaanilist ravi.

Kui valitsus üritas seni pea liiva alla pista ja lootis, et ehk saab kohalike valimistega enne ühele poole, kui kolmanda koroonalaine allasurumise raske küsimus jutuks võtta, siis eile hakkas Reformierakonnale koitma, et oodata ei saa. Tegevusetus ja valitsuse peataolek võib hääletuskastide juures tagasilöögi anda.