Villa Maria kaldub Vahemere poole

Veganirestorani või -kohviku asutamine nõuab praegu veel rohkem pealehakkamisjulgust kui tavarestorani avamine. Eestlane annab juba oma titale lihapalakese põske ja eriti mehed kasvavad kirglikeks karnivoorideks, kes restoraniuksel silti „vegan” nähes teevad kiire spurdi kaugemale. Aga küllap muutub olukord meilgi aina veganisõbralikumaks – nii nagu on ja edeneb mujal maailmas. Igal juhul on uue veganisöögikoha sünd alati tervitatav, et tekiks rohkem eriilmelisi väiksema ökoloogilise jalajäljega tervislikke söögikohti. Ja hea köögiga – sest vegani ei pea tähendama üksnes porganditoorsalatit.

Suvel avati Viljandis sealne esimene täisveganirestoran Villa Maria. Söögikoht paikneb mugavalt kesklinnas endises villas, mis näeb väga uhke välja. Majal ja kohvikuruumidel on isikupärane nägu ning nunnu talveaia kaudu pääseb soojal ajal aeda einestama. Millise mulje jättis Villa Maria Köögi Komandole? Loe alljärgnevast loost.