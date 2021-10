Iga viies Euroopa linnuliik on välja suremas. Ohus on ka seni Eestis tavaliseks peetud linnud

Tuhandete ekspertide ja vabatahtlike poolt 54 riigis ja territooriumil läbiviidud vaatlused näitavad, et populatsiooni vähenemine puudutab koguni 30% kõigist Euroopa linnuliikidest. Euroopas ähvardab kadumine 13% liikidest ja veel 6% olukord läheneb ohutasemele. „Tulemused on ehmatavad, kuid mitte üllatavad,” kommenteeris Birdlife´i Euroopa ja Kesk-Aasia liigikaitse juht Anna Staneva.

Peamised trendid on tuttavad juba eelmistest „punastest raamatutest”, mis ilmusid aastal 1994, 2004 ja 2015. Populatsioonid näitavad endiselt hoogsat kahanemist. Miljonitele linnuvaatlustele põhinevaid andmeid on kogutud alates 1980. aastast. „Kell tiksub ja aeg hakkab otsa saama,” ütles Staneva. „Me ei taha näha, mis juhtub siis, kui praegused dramaatilised muutused peaksid jätkuma veel viis või kümme aastat.”

2019. aastal kogutud materjali analüüs põhineb rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) ohustatuse kategooriatel ja kriteeriumitel. Lindude arvukuse vähendamise peamisteks põhjusteks on elukeskkonna kadumine, intensiivsemad põllumajandusmeetodid, reostus ja raiskav metsamajandamine. Järjest suuremat rolli mängib ka kliimakriis.

„Sellised suuremastaabilised ehk süsteemsed ohud on vägagi seotud sellega, kuidas ühiskond on korraldatud ja kuidas loodusressursse kasutatakse,” ütles Staneva. „See on signaal, et meid ümbritsevas looduses on midagi väga valesti. Nende avastuste peamine sõnum on selles, et me peame oma eluviise muutma.”





2015. aastal loeti piiritaja, tikutaja ja künnivares kõik vähimohustatud liikide hulka. Vahepeal on nende arvukus langenud nii kiiresti, et piiritaja on nüüd kategoriseeritud „ohulähedaseks” liigiks ja tikutaja ning künnivares haavatavateks liikideks. Ohulähedase kategooria saavutamiseks peab liigi arvukus kolme põlvkonna jooksul vähenema veerandi võrra. Kui langus on rohkem kui 30%, loetakse liik ametlikult ohustatuks.