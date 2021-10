Eesti ei ole Põhjamaa. Oleme sellest veel kaugel. Õnneindeksi pingereas asetume neljakümnendale kohale, vahetult pärast Leedut ja Küprost . Põhjuseid, miks me Põhjamaadest kaugel jääme, ei maksa otsida pelgalt sellest, et Põhjamaad on meist jätkuvalt jõukumad.