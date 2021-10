Urmo Soonvald: Delfi sulgeb tänasest kõikide koroonalugude kommentaariumi

2018. aastal oli Eestis suurõppus „Siil“, mille motoks oli „Iga okas loeb“. See motiiv on erakordselt tabav ka täna, mil iga inimene ja organisatsioon peab panustama, et koroonaviiruse levik Eestis pidurduks, peatuks ja tagasi tõmbuks. Me kõik lootsime ja uskusime, et valitsuse suunavad tuled on piisavalt jõulised ja motiveerivad ning me ei jõua kunagi sellisesse seisu, nagu meie ümber hetkel valitseb.