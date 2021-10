Neist näen, et Teile pakub huvi, kas ma tõsimeeli kavatsen pealinna volikogus tööle hakata ja kas toetan Teie kavatsust minu erakonnakaaslaste poolt hääletada. Samuti rõõmustan, et pöörasite tähelepanu just keskerakondlastele, mitte aga paljudele teiste erakondade kandidaatidele, kelle käest saaksite sama pärida.