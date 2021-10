PERH-i ülemarst Talving: Tallinna haiglad hakkavad täis saama. Vaktsineerimata haigetel on tõsiselt raske kulg ja suremus 40%

Prof Peep Talving avaldab andmed, mille kohaselt on mittevaktsineeritud covid-haigete suremus intensiivravis 40-protsenti. Samas kui vaktsineeritud patsiente on kolmandas laines jõudnud haiglate intensiivravi osakondadesse vaid üksikuid ning nad on seal koju läinud.

"Kolmandas laines on olnud plaan, et üldhaiglad saaksid teenindada oma haigeid seni kuni vähegi võimalik. Rakvere haigla on saatnud Tallinnasse 1-2 haiget iga päev. Aga varsti ei ole see enam võimalik, sest Tallinna haiglad hakkavad täis saama. Rakvere peab ise hakkama põetama neid haigeid kohapeal.

Me valmistume nüüd selleks, et kõik haiglad hakkavad COVID-i patsiente vastu võtma."