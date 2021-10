Mul on eluliselt vajalik teada, kas naaber, kelle laps õpib viiruskoldega koolis, võib olla nakkusohtlik. Kas ma tohin talle näiteks küüti pakkuda? Kas ma võin kasutada ühistransporti, kui lähikonnas on aktiivne viiruskolle? Kas ma tohin viirusekolde läheduses kergema terviseprobleemiga praegu perearsti ooteruumi nakkust otsima minna? Ilmateadet on ju võimalik operatiivselt edastada, miks ei lubata, ei taheta või ei viitsita edastada igapäevaselt operatiivset infot viirusekollete kohta?