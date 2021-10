Adik Levin: diabeedihaigeid saaks aidata märksa paremini, kuid riigil on ükskõik

Koroonapandeemia probleemid on olnud viimastel aastatel kogu aeg meedia tähelepanu all. Kahjuks on vähe räägitud paljudest tõsisest kroonilisest haigusest - diabeedist. Viimane on rohkem heaoluühiskonna haigus ja iga aastaga nii maailmas kui ka meil Eestis haigete hulk pidevalt suureneb.

Selle haiguse peamisteks põhjusteks kaasajal on meie toidu üleküllus ja vaegliikumine. Hiljutine tervisearengu instituudi uuring tõi välja, et kolmandik lapsi on ülekaalulised. Kahjuks on mõnes maakonnas isegi pooled lapsed ülekaalulised ja isegi rasvunud.

Lastearstina väidan, elame meie väga hästi, kuna nälga kui sellist meil ei ole, mis aga puudutab liikumist, siis vaadake, mis toimub hommikuti koolide juures, mil suured ja terved lapsed tuuakse kooli autodega, vaatamata sellele, et meil on väga hästi toimiv ja tasuta ühistransport.