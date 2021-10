JUHTKIRI | Valimiste algus oli hoogne, lõpp vajus ära

Valimas käimine näitab, et inimesed tahavad oma kodukoha tuleviku kujundamisse sõna sekka öelda. Alla 50 protsendi jäi valimisaktiivsus seekord ainult Ida-Virumaal, kus osalusprotsendiks jäi 47,4. Õnneks saab Eesti linnade ja valdade valdava enamiku kohta öelda, et vähemalt pool nende elanikest usub, et kohalikele poliitikutele oma heakskiidu- või halvakspanusignaali andmisel on mõtet. Et see võib midagi paremaks muuta.