Mari Lill: minu peres on alati palju süüa tehtud ja kõik toidud on alati ise valmistatud

Mari maja ümber on väike aed, kust saab maitsetaimi ja abikaasa Tõnu kasvatatud tomateid. Tõnu tegeleski lillede, eelkõige tulpide ja roosidega, samal ajal kui majaehitus oli Mari õlul. „Tihti mehed ei tee sellepärast süüa, et naised ei lase neil köögis toimetada, kuid kuna mul oli omal ajal teatriga omajagu ringreise, siis sel ajal oli Tõnu lastega ja hoolitses ka nende toidulaua eest. Muul ajal valmistasin igapäevaseid toite reeglina mina. Kui lapsed koolis käisid, siis oli minul kui päeval vabal inimesel kodus alati soe toit valmis ja ka laste sõbrad said pärast kooli kõhu täis.” Pidupäevaroad valmistas põhiliselt Tõnu, kes küpsetas imehead Napoleoni kooki. Tema keetis ka moosid ning valmistas muud hoidised, näiteks marineeritud ja soolatud seened, mida ta käis ise korjamas. „Kui Tõnu hommikuti merre ujuma jalutas, oli alati väike kotike seente jaoks kaasas. Ja igal aastal pidi ta kindlasti tegema vaarikakompotti ja Kreeka pähklitega aprikoosimoosi, mis olid kõigi lemmikud,” räägib Mari. Tema ise eriti suur seenesõber ei ole, kuid porgandiriisikatest ega sirmikust ei ütle kunagi ära. Ja loomulikult kuuluvad iga suve juurde kukeseened. „Kukeseenekaste, praetud lest ja värske kartul peavad suvel laual olema, muidu pole suve!”