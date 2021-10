FAKTIKONTROLL | Kumb kandidaat teab täpsemalt Narva palkade seisukorda - Katri Raik või Andrus Tamm?

ERRi 6. oktoobri Valimisstuudio saates Narva kohta väitlesid Keskerakonna kandidaat Andrus Tamm ja Narva endine linnapea, Katri Raik (Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige, esindab KOV2021 valimistel enda nimelist valimisliitu) Narva töökohtade ja palkade üle. Tamm väitis: “Meil on tööstuspark - Ida-Viru ettevõtluse arendamise poole pealt tehtud, (--) seal töökohad on väga madalalt tasustatud. Natukene üle miinimumpalga. Seesamune Fortaco, nende keskmine palk ei ole ka ikka märkimisväärne.” Sellele vastas Raik omalt poolt: “Ei ole need Fortaco palgad ikka 600 eurot, no on ikka üle tuhande euro küll.”

Et järgida head valimistava mitte levitada valeinfot, kontrollime, kummal kandidaadil on Fortaco Estonia - Narvas tegutseva tööstusfirma, kelle palgal on peaaegu 500 töötajat - palkade suhtes õigus.

KONTROLL: Valeinfo

Oma väites ei täpsustanud küll Tamm, mis numbrit ta Fortaco palkade suhtes täpselt mõtles, ent kuna väide esitati koos Ida-Viru tööstuspargi väidetava miinimumpalga lähedase keskmise palgaga, võtame võrdluseks umbes selle.

Eesti miinimumpalk aastal 2021 on 584 eurot kuus. Firmade krediidi- ja finantsinfot koguv andmebaasi Inforegister alusel oli Fortaco Estonia keskmine brutopalk 2021. aasta esimeses ja teises kvartalis vastavalt 1465€ ja 1540€. 2020. aasta kõikide kvartalite keskmine palk jäi 1100€ ja 1700€ vahele.

Seega on õigus Katri Raigil, et Fortaco Eesti keskmine palk on üle tuhande euro kuus. Kuna sealne keskmine palk on miinimumpalgast kaks kuni kolm korda suurem, on vale väita, et palgad oleks natukene üle miinimumpalga või mitte “märkimisväärsed”. Võrdluseks on Eesti keskmine brutopalk 2021. aasta teises kvartalis 1538€, 2020. aastal 1448€. Ida-Virumaa keskmine brutopalk selle aasta teises kvartalis oli 1208€. Seega Fortaco keskmised palgad on võrreldavad ka ülejäänud Eesti keskmise palgaga ning kõrgemad Ida-Virumaa keskmisest palgast..

Otsus



Hinnang Katri Raikile: eeskujulik.

Hinnang Andrus Tammele: kasin.