JUHTKIRI | Narva ja Katri Raigi õppetund Tallinnas kambaka kavandajatele

Tänavused kohalike omavalitsuste volikogude valimised on läbi. Raske on öelda, kes võitis ja kes kaotas, sest kõigil oli mingeid õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Kõnekaim näide on, et Tallinna linnavolikogus 38 kohta saanud Keskerakond kaotas küll pealinnas napilt ainuvõimu, kuid opositsioon on lõhestunud ja väga tõenäoliselt jääb Mihhail Kõlvart Tallinna linnapeaks edasi.