Keskerakond käärib. Tasahilju räägitakse Jüri Ratase väljavahetamisest

Jüri Ratas läheb ajalukku kui Keskerakonna esimees, kelle juhtimisel jäädi esimest korda 21. sajandil Tallinnas ainuvõimust ilma. Kunagine riigi populaarseim partei peab pealt vaatama, kuidas Reformierakond ja EKRE üleriigilistes küsitlustes esimese koha pärast võitlevad.

Need faktid ei takistanud Ratast pidamast võidukõnet: „Keskerakond tegi taas seda, mida ka neli aastat tagasi - võitis need valimised. 38 mandaati on võit Tallinnas, mis kohustab meid vastutust kandma." Seejärel ulatas Ratas mikrofoni senisele linnapeale: „Palju õnne, Mihhail!" Ja Kõlvart ütles: „Tuleb tunnistada, et suuremas plaanis oleme kaotanud."