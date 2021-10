Läti lukkupanekuni viis teadmine, et osa haigeid jääb peagi abita

Neljapäevast Lätis kehtivate pandeemiapiirangute puhul torkab esmapilgul silma nende karmus, ent arstide sõnul jäädi otsusega tegelikult hiljaks. Nüüd on tõsine oht, et paari nädala jooksul jõuavad riigi haiglad ülekuumenemiseni. See tähendab, et haiglad on sunnitud hakkama haigeid nende seisundi raskuse järgi sortima.

Hea uudis on see, et surma- ja nakkusarvude suurenedes kiireneb ka kaitsepookimise tempo. Pärast seda, kui eelmise nädala piirangutega keelati vaktsineerimata inimestel paljudesse asutustesse siseneda, on uute vaktsineeritute suurenenud kasvanud keskmiselt 11 000-ni päevas. See ei ületa kevadisi rekordeid, ent on siiski kaks korda suurem kui suvised näitajad. Selle nädala seisuga on vaktsineerimiskuuri lõpetanud veidi üle miljoni inimese ehk vähemalt pooled Läti elanikud.