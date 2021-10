Tšehhi politsei teatas teisipäeva hommikul, et algatas võimalike riigivastaste kuritegude tõttu kriminaaluurimise. Korrakaitsjate tähelepanu all on mitu dokumenti, mille olevat allkirjastanud president Miloš Zeman, kes on praegu Praha sõjaväehaiglas raskes seisus.