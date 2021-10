Kui varem sai erakond teada, et meediamajades on pandud paika uus välisminister – Tanel Kiik, kelle ameti võtab üle Jaak Aab ja kelle ameti võtab omakorda vahet pole kes, siis nüüd on mängutase kõrgem. Jõutud on esimeheni ning huvitava, kuid sisult absurdse küsimuseni: kas Jüri Ratas peaks ikka pärast Keskerakonna võitu jätkama?