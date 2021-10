Me pole kunagi aru saanud, mille eest kultuuriminister seisab

Teisipäeva hommikul saatis etendusasutuste liit peaminister Kaja Kallasele avaliku kirja, milles väljendab muret, et kultuuriminister Anneli Ott ei paku valdkonnale raskel ajal vajalikku tuge. „Meie teeme hea meelega ministriga koostööd, aitame ka keerulistel aegadel teha paremaid või vähemalt vähem halbu otsuseid. Küll aga ei saa me teha koostööd, kui meil pole kedagi, kellega koostööd teha,” seisab pöördumises.

Etendusasutused soovivad kuulda kultuuriministri tunnustust pingutustele, mida on tehtud viirusega võitlemiseks. „Kujunesime ju just meie – kultuuriasutused – 9. augustist koroonameetmete eesliiniks. Saime enda kanda rahva pahameele valitsuse lühikese etteteatamisega tehtud otsuste peale,” märgitakse kirjas. Valdkond vajab kinnitust, sest COVID-19 tõendite kontrolliga on pingutatud ja etenduste nakkusrisk on viidud miinimumi, nii et pole põhjust ega vajadust teatreid veelgi piirata või sulgeda.

Minister kirjutas vastuse sotsiaalmeedias.

Kuidas saab vaktsineerimata ja koroona läbipõdemise tõendita Ott järgmisel nädalal rakenduvate piirangute valguses kultuuriüritusi väisata?