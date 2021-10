Jõulujazz toob Eestisse rahvusvahelised tähed ja pakub kodumaiste artistide uudisloomingut

Jõulujazzi kavas on kolm kontserti pühendatud läinud sajandi maailmakuulsatele muusikutele. Ameerika ühe armastatuima jazzmuusiku — trompetisti ja laulja Louis Armstrongi sünnist möödub tänavu 120 ning surmast 50 aastat. Legendile teevad kummarduse Jason Hunter Band ning solistid Sofia Rubina, Jan Uuspõld ja Allan Järve. Armstrongi kuulsad menulood nagu „What A Wonderful World“, „Mack The Knife“, „Dream A Little Dream“ jt kõlavad uutes seadetes. Maailma ühe kõige erilisema ja mõjukama jazz-basskitarrist Jaco Pastoriuse sünnist möödub 1. detsembril 70 aastat, noorelt lahkunud talendile teevad kummarduse Eesti säravad bassistid Janno Trump, Raul Vaigla, Mihkel Mälgand esitades bändiga oma lemmiklugusid Pastoriuse loomingust. Liina Saar laulab eestlastele südamelähedaseks Rootsi filmi- ja jazzitähe Monica Zetterlundi ja legendpianisti Bill Evansi trio koostöös sündinud ikoonilise albumi „Waltz for Debby“ muusika, mitmed lood kõlavad esmakordselt eesti keeles, tõlked on teinud Jan Kaus.