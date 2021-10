VALEINFO: PALJASTATUD | Heliis Raudsik: vaktsiinivastaste uus tase

Kõlava nimega „Vabade kodanike deklaratsioonile” on antud üle 10 000 allkirja. Allakirjutanute seast leiab mainekaid juriste, meelelahutajaid, aga ka lihtsaid Eesti inimesi. Ent allkirjade rohkust ei tasuks tõe pähe võtta, sest enamik neist on antud anonüümselt ja sinna nimekirja sai väikse vaevaga sokutada valenimesid.

Kümneleheküljeline dokument koondab kohati aegunud allikaid ning teadusallikate asemel palju ajakirjandust ja arvamusartikleid. Paljud teadusuuringud on nüüdseks koos parandustega avaldatud. Näiteks väidetakse ühes alapeatükis, et rasedaid ei tohiks vaktsineerida, aga allikad viitavad korrigeeritud teadusartiklitele, millest saab lugeda, et vaktsineeritud naiste loomulik raseduste katkemine esimesel trimestril ei eristunud vaktsineerimata populatsioonist.

Läbivalt saab lugeda juba igavaks muutunud korduvaid valesid. Millised need on? Loe alljärgnevast loost.