ÕUKONNAMÄNGUD | Kate vs. Meghan. Suhted, solvangud ja kostüümidraama

Kas tõesti pidi õukonda ilmuma oma reeglite järgi mängiv Hollywoodi näitleja, et avalikkus märkaks lõpuks Catherine’i stabiilsust ja palee ametnikud tunnistaksid kergendusega: vähemalt üks vend sai elu suurimas loosis peavõidu?

Kuninglik biograaf, kes on jälginud nii Catherine’i kui ka Meghani kuningaperre saabumist, tunnistab: „Nad mõlemad kannatasid rängalt Briti tabloidide rünnakute all. Meghan on endavastaseid rünnakuid seostanud otseselt rassismiga, kuid Catherine oli paljude meelest lihtsalt prints Williamile sobimatu.”

Kuigi Kate’i ema ja isa on end ise üles töötanud miljonärid, heitis meedia aastaid Kate’i emale Carole Middletonile ette, et ta töötas kunagi stjuardessina. Ent etteheiteid ei leia üksnes minevikust. Tasub avada eelmise aasta suvel ilmunud ajakiri Tatler, kus ajakirjanik Anna Pasternak avaldas Cambridge’i hertsoginnast ja tema perekonnast eriti õela loo.