LP ARHIIV | Kukkudes ja tõustes. Urmas Purde: hetkes elada on muretum, sest elu ei tarvitse minna nii, nagu sina tahad

Eesti seni viimase ükssarviku ehk vähemalt miljardidollarise väärtusega ettevõtte Pipedrive ühe asutaja Urmas Purde (46) viimane aasta on möödunud Bali lopsaka looduse keskel asuvas villas. See on koht, kus saab aasta läbi käia T-särgi ja plätudega ning kus valitseb õhkkond, mida Purde vajab mitmest ajuoperatsioonist ja insuldist taastumiseks. Ta on pärast ravikuure pidanud mitu korda uuesti rääkima ja käima õppima. „Mul on siin lihtsam – olen kõik päevad hommikust õhtuni õues. Eestis piisab minutist külma tuule käes ja mu silm on mitu päeva põletikus. Pealegi elavad mu lapsed siin,” põhjendab Purde.

Ta ilmub Google Meeti vestlusaknasse, taustaks eksootiliste taimede oksad. Purde kõne, kuigi kaugeltki mitte veatu, on piisavalt arusaadav, et ta saaks oma mõtteid väljendada saaks.