Hannes Nagel: uued kriisijuhid kohalikes omavalitsustes on nii oht kui võimalus

Nimelt võivad nii mitmedki omavalitsused saada endale sellised juhid, kel pole COVID’i sarnases megakriisis otsustamise kogemust. Seetõttu tuleb tagada kriisijuhtimise sujuv üleminek kohaliku omavalitsuse tasandil. Aga kuidas seda teha? Ja miks see üldse oluline on? Alustame algusest. Koroonakriisi esimene laine näitas meile, kuivõrd oluline on avaliku sektori poolt osutatava kriisijuhtimise teenuse kvaliteet.