Mäletan hästi, kuidas EKRE liikmed nagu Henn Põlluaas valitsuses oleku ajal osalesid HOIA reklaamides ja kutsusid inimesi järgima viiruselevikut piiravaid meetmeid. Kuidas on võimalik, et ühe erakonna põhimõtteline seisukoht muutub praktiliselt päeva pealt, kui nad satuvad opositsiooni?

Naaberriigis Soomes ajab Põlissoomlaste erakond ka opositsioonis olles koroonavõitluses koalitsiooniga ühtset asja. Õpime naabritelt, nagu me seda 90-ndate algusest saadik teinud oleme.