FOTOD | Tallinna Raekojas anti üle Kristjan Raua nimelised preemiad

Rein Raamat on lavastanud 16 animafilmi, teinud kunstnikuna 12 mängufilmi ja on enam kui 20 dokumentaalfilmi autor. Tema filmipärand on rikas ja omanäoline, Raamatu joonisfilmid on sügavalt metafoorsed ja eesti folkloorist tõukuvad, ning püüavad pilku piinlikult täpse joonistuslaadi, filosoofiliste teemade ja huumori puudumisega. Maalikunstnikuna on Rein Raamat viljelenud pastelli, milles loonud peamiselt tundelise värvikäsitlusega psühholoogilisi portreid.