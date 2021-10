20. oktoobril ilmus video, kus Tõnis Mägi vaatab murelikult kaugusse ning lausub: "Mul on mure oma kodu ja kodumaa pärast." Meest vaadates tuleb nentida, et tema kehakeel, näomiimika ja silmavaade annavad seda muretunnet vaatajale üsna hästi edasi: "Ühiskond on lõhenenud, vabaduse tee on nii-öelda rohtunud."

Et mitte kasutada ärakulutatud ingliskeelset väljendit pulli väljaheite kohta, saagu Tõnis Mägi etteaste kokku võetud ilusa eestikeelse sõnaga: käojaan!