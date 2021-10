Päästeteenistus on üks neist tugipunktidest, mis tagavad ühiskonna toimepidevuse ja stabiilsuse. Päästjaks ei saa kaugeltki iga soovija. Nõuded päästjatele on väga kõrged, sest igas kriisis ollakse eesliinil, töö on vastutusrikas ja sageli ka eluohtlik. Päästjad puutuvad tihti kokku tervist kahjustavate ainetega, peavad töötama ekstreemses kuumuses või külmas ning oludes, kus mingitele ergonoomistele töövõtetele pole võimalik mõeldagi. See kõik nõuab väga head vaimset ja füüsilist tervist.