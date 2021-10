KOLUMN | Janek Mäggi: elujõulised inimesed tuleb saata rindele, mitte pummelungidele, kuhu vaevatuid ei lasta!

Olukorra kirjeldus

„Meie ühiskond on nii väike, et peame üksteist hoidma. Igaüht," ütles president Alar Karis. „Kutsun teid sügavalt mõtlema, mida igaüks - iga Eesti inimene - saaks personaalselt teha, et meie arste, õdesid ja hooldajaid nüüd ja kohe aidata," jätkas ta. „Me kõik oleme oma esimesed hingetõmbed siin ilmas teinud tänu meditsiinitöötajatele ja paljud meist teevad ka oma viimsed hingetõmbed nende hoole all."

Presidendil on õigus. Esiteks, me ei saa Eesti ühiskonda jagada õigeteks ja valedeks: homodeks ja heteroteks, kristlasteks ja ateistideks, ausateks ja kurjategijateks, meesteks ja naisteks, noorteks ja vanadeks, haigeteks ja terveteks, kõhnadeks ja paksudeks, suitsetajateks ja mittesuitsetajateks, vaktsineerituteks ja vaktsiinivastaseks.