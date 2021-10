Seoses läheneva riiklikult olulise küsimuse aruteluga Riigikogus olin juba lootusrikas - kas lõpuks tehakse lõpp totrustele, mis on nüüdseks kestnud peaaegu kümme aastat. Pidin kahjuks aga tõdema, et tudengitel on veel vara hõisata. Suurejoonelise pealkirja taga peitub kurb tõde, et katkist sotsiaalsete tagatiste süsteemi vaid peenhäälestatakse ning enamik senistest probleemidest jääb alles ka edaspidi.