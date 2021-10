FOTOD | Arvo Pärdi Keskuses esitleti Hans Christian Aaviku ja Karolina Žukova debüütplaati

“Liiatigi on virtuoossusel mitu tähendust, see ei seisne ainult tehnilises meisterlikkuses, vaid tähendab ka täiuslikkuse taotlemist,” lisas ta. Plaadi läbiv motiiv on igavikulisus ning lõputu teekond. “Samas peegeldab see kõik üht ajahetke – just nii tunnetavad Bachi, Schuberti ja Pärdi teoseid kaks noort muusikut täna ja tahavad oma sõnumit edasi anda,” kirjutas muusikateadlane Kristel Pappel plaadi CD-vihikus. Plaadi andis välja Pilw Records. Plaat valmis koostöös Kultuuripartnerluse SA- ga ja selle suurtoetaja on Hansa Grupi Noore Muusiku Fond.