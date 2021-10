Tavaliselt tulenevad inimese maksejõuetuse põhjused sellest, et ta kas elab ise üle oma rahaliste võimaluste või käendab kedagi, kes elab üle võimete või kelle majandustegevus ebaõnnestub. Ühel keskmisel kohtule pankrotiavalduse esitanud inimesel on hunnik kiirlaene, lisas näiteks eluaseme laen, mida ta lihtsalt ei suuda oma sissetuleku pealt tasuda. Olen näinud oma praktikas kahekümnendates eluaastates täisjõus inimesi, kellel on juba nii palju kohustusi, et kõigi nende täitmine ka kogu elu jooksul võib olla kas väga keeruline või lausa võimatu.