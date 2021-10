JUHTKIRI | Kallasel on osa tööd tegemata

See tähendab, et „õigesti mõtlevad” riigi- ja kriisijuhid on millegagi mööda pannud. Nende pakutud lahendused ei toimi eriti või ei ole osatud sõnumit õigesti edasi anda. Süüdlasi otsides tuleks meeles pidada sedagi, et praegune kriitiline koroonaolukord on (osaliselt) valimiskampaania ja -pidude süü. Laupäevase meeleavalduse mõju ilmneb alles nädala-kahe pärast. Kui pidada näost näkku kampaaniaürituste ja valimispidude toimumist normaalseks, aga kõiki meeleavaldajaid rumalateks, siis on see kaksikmoraal, mis sisendab ebaõigluse tunnet.